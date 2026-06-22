La Cambra de Barcelona abordarà l'impacte de la mobilitat en la competitivitat a Osona (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona a Osona (Barcelona) ha organitzat una jornada sobre la mobilitat sostenible i el seu impacte en la competitivitat empresarial, que se celebrarà dilluns a la seu territorial de l'entitat a Vic (Barcelona), informa aquest dilluns en un comunicat.
La sessió 'Com afecta la mobilitat a la teva empresa?' reunirà empreses, experts i actors del territori per analitzar els principals reptes i oportunitats en aquest àmbit, i situarà la mobilitat com una "palanca estratègica" per captar i retenir talent, millorar el benestar dels treballadors i avançar en la descarbonització.
La Cambra ha ressaltat la importància de la mobilitat en un context en què cada vegada més organitzacions tenen dificultats per trobar i fidelitzar professionals, per la qual cosa són determinants el temps de desplaçament i la facilitat d'accés al lloc de treball.
Durant la jornada organitzada juntament amb el Consell Empresarial d'Osona (Cedo) i les oficines de promoció econòmica d'Osona i el Lluçanès, també es presentaran dades actualitzades sobre la mobilitat a Osona i els principals reptes del teixit empresarial, i un mapa de recursos disponibles per a les empreses.
També comptarà amb l'explicació de casos d'èxit i experiències reals d'empreses, com el Consorci Hospitalari de Vic, la pime Some, IRIA Charge i Transbernal.