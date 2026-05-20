La Cambra de Barcelona aborda els reptes econòmics de l'Alt Penedès amb empreses de la comarca

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Cambra a l'Alt Penedès, Ferran Andreu, s'han reunit aquest dimecres amb representants del teixit empresarial de l'Alt Penedès per debatre sobre els reptes econòmics de la comarca.
La trobada, celebrada a la Llotja de Mar de Barcelona, ha abordat alguns dels principals reptes del territori en matèria d'infraestructures, recursos hídrics, comerç, turisme i model de creixement econòmic i formatiu del territori, a més del seu impacte en el teixit empresarial, informa la Cambra en un comunicat.
Durant la reunió, en l'àmbit de les infraestructures i la mobilitat, per exemple, s'ha evidenciat la preocupació per l'impacte dels sistemes de transport que travessen el territori, especialment pel que fa a la connectivitat i el funcionament de Rodalies.
Els participants han coincidit a assenyalar dèficits estructurals que condicionen la competitivitat empresarial i que, segons han expressat, generen una situació de dependència que cal revertir.
La transició hídrica ha estat un altre dels assumptes tractats i s'ha destacat la importància de la nova dessalinitzadora del Foix com a infraestructura clau per garantir el subministrament d'aigua a mitjà i llarg termini.