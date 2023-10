La Cambra de Barcelona abaixa 5 dècimes el creixement del PIB per al 2024, fins a l'1,8%

Santacreu demana que es publiquin les dades d'execució pressupostària del Govern central

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Barcelona ha abaixat 5 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2024, des del 2,3% que va calcular al juliol fins a l'1,8% que ha previst aquest dimecres.

És la principal novetat de l''Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre del 2023' anunciat en una roda de premsa pel president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures, Joan Ramon Rovira.

La cambra atribueix aquesta rebaixa del PIB a un "enquistament de la inflació subjacent en nivells elevats", que provoca un escenari amb alts tipus d'interès durant més temps del previst.

A més a més, l'ens preveu una evolució a l'alça del preu del petroli, "que suposa una amenaça addicional al procés desinflacionista".

La rebaixa del creixement del PIB també estarà condicionada per un "estancament de l'activitat a la zona euro", que reduirà la contribució del sector exterior per la via d'una ralentització de les exportacions de béns i del turisme estranger.

Santacreu ha valorat que, tot i que hi ha "un horitzó amb un cert risc", l'empresariat català està més preparat per fer front a aquesta situació que en el passat, quan estava afectat per la covid-19.

PREVISIONS PER ACABAR L'ANY

Malgrat les previsions per al 2024, l'informe analitza que el creixement del PIB a Catalunya es mantindrà "dinàmic" en el que queda de 2023, i se situarà en un 2,3%.

Això es deu al sector exterior, potenciat pel "dinamisme del sector industrial" en un context de normalització de les cadenes de subministrament globals, i per la moderació dels costos de producció.

El dinamisme contrasta amb un perfil de creixement que "ja mostra senyals de ralentització", amb una evolució intertrimestral prevista del 0,4% i el 0,3% per al tercer i quart trimestre del 2023.

PRIMER ACTE DE SANTACREU

En el primer acte de la cambra en què intervé com a president, Santacreu ha demanat que es facin públiques les dades d'execució pressupostària del Govern central.

Ha assegurat que s'haurien de saber des del març i ha demanat "lleialtat institucional" perquè puguin tenir les dades, que preveu baixes i que estiguin per sota de la mitjana estatal (25%).