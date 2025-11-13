La Cambra del Baix Llobregat (Barcelona) i Caixa Enginyers aborden les perspectives econòmiques del 2026

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona a la comarca del Baix Llobregat i Caixa Enginyers han celebrat una nova edició del cicle d'esmorzars empresarials i en aquesta ocasió han debatut sobre les perspectives econòmiques i financeres del 2026.
Una de les qüestions més tractades ha estat la política aranzelària dels Estats Units durant l'administració de Donald Trump, que ha provocat "una forta volatilitat dels mercats financers d'arreu del món", segons ha informat la Cambra en un comunicat aquest dijous.
Aquestes trobades es continuaran fent a diferents territoris on la institució té presència, amb la voluntat de crear espais de debat i connexió sobre temàtiques rellevants per als empresaris locals.