Publicat 27/05/2026 09:11

Calvo (Junts) es presentarà a les primàries per ser la candidata del partit a Barcelona

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts en el Congrés Pilar Calvo es presentarà a les primàries que el partit celebrarà per ser la candidata a l'alcaldia de Barcelona, segons han explicat fonts properes a Europa Press.

Tal com ha avançat 'Rac1', Calvo s'enfrontarà en aquestes primàries com a mínim a l'actual líder dels postconvergents a l'Ajuntament de la capital catalana, Jordi Martí Galbis.

Altres noms que podrien presentar-se a les primàries són els de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, la diputada en el Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon.

