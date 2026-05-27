Calvo (Junts) es presentarà a les primàries per ser la candidata del partit a Barcelona

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts en el Congrés Pilar Calvo es presentarà a les primàries que el partit celebrarà per ser la candidata a l'alcaldia de Barcelona, segons han explicat fonts properes a Europa Press.
Tal com ha avançat 'Rac1', Calvo s'enfrontarà en aquestes primàries com a mínim a l'actual líder dels postconvergents a l'Ajuntament de la capital catalana, Jordi Martí Galbis.
Altres noms que podrien presentar-se a les primàries són els de l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, la diputada en el Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon.