Calvo (Aena) destaca l'objectiu de "crear un aeroport autònom i intel·ligent"

El 54% de la tecnologia validada per l'empresa el 2025 era IA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
La responsable de la Divisió d'Innovació d'Aena, Vanesa Calvo, ha afirmat aquest dimarts que la voluntat d'Aena és "crear un aeroport autònom i intel·ligent" i que per a això és necessari treballar en moltes àrees.
Ho ha dit en el Smart Airport Summit, que s'ha dut a terme en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra d'aquest dilluns a dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Entre els punts en què s'ha de treballar hi ha la millora de l'experiència de l'usuari, la cerca de noves oportunitats per incrementar ingressos i la sostenibilitat.
El primer que s'ha de fer és monitorizar totes les dades que tenen i tots els processos, per la qual cosa és "essencial" la capa de connectivitat que Aena ja està construint, amb la finalitat que tots els actors relacionats amb l'operativa diària puguin cooperar en temps real.
IA
Calvo també ha explicat que el 54% de la tecnologia validada per l'empresa el 2025 estava relacionada amb la intel·ligència artificial (IA).
Aquest creixement està lligat a l'adopció de tecnologies relacionades amb la IA, que han permès passar de l'anàlisi de dades a projectes "més específics" d'IA generativa, agents d'IA i robòtica.
La prioritat de la companyia passa per "intentar construir" agents d'IA que utilitzin les dades que ofereix el monitoratge dels aeroports que opera Aena.
La directiva ha detallat que l'empresa té molts projectes que recullen dades dels diferents processos operatius, i que la voluntat és crear un agent d'IA que coordini tots aquests processos.
'WIRELESS'
En el debat posterior, Calvo ha explicat que l'aeroport autònom dissenyat per Aena contempla la connectivitat i la tecnologia 'wireless'.
Ha subratllat la importància de col·laborar amb tots els actors que treballen als aeroports, com les aerolínies i els 'handling', a l'hora d'incorporar aquesta connectivitat.
A més, considera que aquesta col·laboració "és essencial" per impulsar altres tecnologies com la IA o la robòtica als aeroports.