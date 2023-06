Calviño: "Unes eleccions és el que menys vertigen ha de fer a qualsevol"

Considera que el procés va impedir que Catalunya "aprofités plenament aquesta fase de creixement previ a la pandèmia"



BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat que "unes eleccions és el que menys vertigen ha de fer a qualsevol", davant la convocatòria de les generals el 23 de juliol.

Ho ha dit aquest dimecres a Barcelona en la clausura de la 38a Reunió del Cercle d'Economia acompanyada pel president de l'entitat, Jaume Guardiola, que li ha transmès "un cert vertigen" de l'entitat en relació amb una nova convocatòria d'eleccions.

Ha afegit que el bon funcionament de les institucions democràtiques implica que regularment els ciutadans siguin cridats a les urnes", i ha assegurat que el que cal tenir clar és la proposta de cadascun dels partits polítics i que, en el cas del PSOE, no hi ha raó per a la incertesa ja que l'agenda política econòmica és coneguda.

"UNA DÈCADA PERDUDA"

Calviño ha definit la situació després de la crisi econòmica del 2008 com, textualment, una dècada perduda, i ha sostingut que, en el cas de Catalunya, s'hi suma la situació provocada pel procés el 2017, que va impedir que "aprofités plenament aquesta fase de creixement previ a la pandèmia".

La ministra ha assegurat que, per ella, és emocionant visitar Barcelona i "veure com ha canviat l'ambient a Catalunya" després de la via del diàleg, segons ella, i de concòrdia que va fer recuperar la convivència dels catalans amb la resta d'espanyols.

"Jo no vull tornar enrere i no crec que ningú no vulgui tornar enrere", ha reiterat després de destacar la importància que, per ella, té protegir la cohesió social.

Preguntada pel públic per si anirà a les llistes del partit en les eleccions generals el 23 de juliol, ha reiterat: "El compromís que tinc amb el projecte no té a veure amb anar a les llistes. El lideratge de Pedro Sánchez és el que necessita el país".

Calviño --que ha anat a l'esdeveniment en substitució del president del Govern central, Pedro Sánchez, que havia de clausurar la jornada --ha assegurat que, malgrat no haver pogut ser-hi, "a ningú no se li escapa que té un pes, un respecte i una estima molt important per part de la resta de socis europeus i associacions internacionals", la qual cosa ha permès al Govern central, segons ella, aprovar iniciatives clau.