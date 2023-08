Calviño rebutja que el PNB presideixi el Congrés i defensa que el PSOE ocupi el càrrec

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics en funcions, Nadia Calviño, ha apostat aquest dilluns perquè la Presidència del Congrés sigui per al PSOE, rebutjant la proposta de Coalició Canària que el lloc fos per al PNB.

"Hauria de ser una persona del PSOE", ha manifestat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press. La ministra ha mostrat la seva preferència "a títol personal".

Segons ha expressat Calviño, les negociacions tant per a la Presidència de la Mesa del Congrés com per a la investidura "estan en marxa", ja que "tot està relacionat" i insisteix que queden quatre dies per a la constitució de les Corts i això "dona per a molt".

"Si hi ha voluntat que s'arribi a aquest acord, el dijous tindrem una Mesa del Congrés amb majoria progressista", ha insistit, encara que no ha especificat qui serà el candidat del PSOE a la Presidència de la Mesa perquè des de la formació socialista la pauta és la "discreció" i el "diàleg".

Calviño ha insistit que cada partit està reflexionant sobre "com volen posicionar-se" davant una eventual investidura i confia en la conformació d'un Govern liderat pel candidat socialista, Pedro Sánchez, ja que una repetició electoral no seria "desitjable en absolut".