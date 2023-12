Calviño, sobre l'amnistia: de vegades "cal fer coses que no venen de gust", però és "el camí correcte"

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha assenyalat aquest dilluns que quan s'ocupa un càrrec de responsabilitat cal prendre decisions que "no venen de gust", preguntada per l'amnistia. No obstant això, ha considerat que és "el camí correcte" per millorar la convivència a Catalunya i el diàleg.

Així s'ha pronunciat preguntada per si creu que la impunitat que la llei d'amnistia comportarà per a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és beneficiosa per als espanyols, en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press.

Calviño, que ha començat dient que ha reflexionat "molt" sobre aquesta qüestió, ha assenyalat que "el que un pugui sentir, el que a un li demana el cos, potser no es correspon amb el que és millor per al país".

"Cal fer coses que a un no li venen de gust quan ocupa un càrrec de responsabilitat", ha defensat, després d'apostar per no deixar "descarrilar", "per un o altre sentiment", l'agenda política del govern de Pedro Sánchez, que és "bona" per a Espanya.

La vicepresidenta ha reivindicat que en els cinc anys de Sánchez com a president s'ha aconseguit "canviar totalment la convivència a Catalunya" i la situació és "molt millor", alhora que ha subratllat que "el diàleg és el camí pel qual cal seguir".

"Això ho tinc molt clar i crec que tots els passos que es puguin fer en aquesta direcció seran bons. Un ja després pot qüestionar si és el moment, si calia esperar més temps, però que el camí és aquest jo ho tinc clar", ha indicat.

Calviño ha afegit que no deixarà que algunes persones malmetin les perspectives del país o aquesta política pel que fa a Catalunya que ella creu encertada, si bé no ha aclarit a qui es referia.

"Hi ha un sentiment compartit per part de la immensa majoria de la població espanyola, però també el meu cap em diu que aquest és el camí correcte i ho tinc molt clar", ha conclòs.