Calviño diu que només "una aposta forta" com ella pot propiciar que Espanya opti a presidir el BEI

CADIS, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño, ha sostingut aquest dissabte, després que aquest divendres es va fer pública la presentació de la seva candidatura a presidir el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que aquesta decisió revela que Espanya "fa una aposta forta".

"Davant el calibre de la resta dels competidors, el president (Pedro) Sánchez i jo vam veure clarament que només una candidatura amb el meu nom tenia les màximes opcions per prosperar, que qualsevol altre candidat, qualsevol altre perfil, seria donar la batalla per pèrdua", ha argumentat.

Calviño, en unes declaracions als mitjans de comunicació a Cadis, s'ha reafirmat convençuda que posar el seu nom sobre la taula es tradueix en "una candidatura forta" que dona a Espanya "les màximes opcions per tenir èxit i aconseguir per primera vegada en la nostra història la presidència del Banc Europeu d'Inversions".

En aquest sentit, ha qualificat com un "honor" que Espanya hagi presentat el seu nom, mentre que ha descrit el Banc Europeu d'Inversions com "una institució estratègica" per a Espanya i Europa per la seva rellevància en el finançament d'inversions públiques i privades i de grans projectes.

Calviño ha explicat el full de ruta del procés, la pròxima fita del qual, després de la presentació de la seva candidatura aquest divendres, seran les votacions a la tardor, de manera que "en cas de tenir èxit, el nou lloc seria assumit el gener del 2024".

La vicepresidenta i ministra d'Economia en funcions ha remarcat que "aquesta candidatura no interfereix en absolut" amb les seves funcions com a vicepresidenta primera. Per això, ha subratllat que Sánchez ha expressat "clarament la seva confiança" cap a ella i ella el seu compromís amb ell "per continuar liderant, dirigint i coordinant la política econòmica del govern en els pròxims mesos i en la següent legislatura".

Ha reblat que les seves funcions al Govern central "es desenvoluparien fins a final d'any, no només les setmanes vinents en un govern en funcions, sinó també en el nou govern de Pedro Sánchez en aquesta nova legislatura".

Segons el parer de Calviño, optar a presidir el Banc Europeu d'Inversions, "per primer cop en la nostra història", suposa la cirereta a l'"esforç que durant cinc anys ha portat Espanya a tenir una veu forta, una gran influència, el respecte i l'afecte de la comunitat internacional".

"Estem posant el nostre país en el paper que li correspon com a quarta economia de la Unió Europea", ha proclamat la vicepresidenta i ministra d'Economia, que ha subratllat igualment que, en cas de ser ella l'escollida "seria el primer cop que una dona presidiria el Banc Europeu d'Inversions" ja que aquesta institució comunitària ha tingut set presidents i tots han estat homes.

La vicepresidenta i ministra ha situat la fortalesa de la seva candidatura com a reflex "del resultat de la política econòmica que ha portat durant aquests cinc anys", que ha descrit com "un resultat positiu, reconegut per tots els organismes internacionals, públics i privats".

A més, ha remarcat el seu "perfil internacional" per poder regir les destinacions del BEI i la seva "experiència prèvia en altres organismes internacionals", com ara "la presidència del principal òrgan assessor del Fons Monetari Internacional".

"Per això, diguem que només una candidatura amb el meu nom podia donar a Espanya les màximes opcions per a aquest lloc de primer nivell en l'àmbit europeu", ha plantejat Calviño.

Igualment, ha instat a fer una "lectura positiva" d'aquesta iniciativa política, abans de recordar que "per primer cop en la nostra història, Espanya pot optar a un lloc de primer nivell com és la presidència del Banc Europeu d'Inversions" i que "això el que reflecteix és el respecte, l'afecte, el paper, el prestigi que hem tingut".