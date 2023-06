Calviño diu que el Govern central està invertint en els actius "extraordinaris" de Catalunya

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat que Catalunya és un motor econòmic d'Espanya: "Compta amb actius absolutament extraordinaris pels quals estem apostant i invertint".

Ho ha dit aquest dimecres a Barcelona durant l'acte de clausura de la 38a Reunió del Cercle d'Economia juntament amb el president de l'entitat, Jaume Guardiola.

Ha recordat que Catalunya ha rebut 3.500 milions d'euros del Govern central per fer "inversions molt importants sobre el terreny", com la creació de places escolars de 0 a 3 anys i la implantació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics, entre d'altres.

La vicepresidenta econòmica ha xifrat en 40.000 les empreses catalanes que s'estan beneficiant del 'Bo digital' i ha anunciat que les que tinguin fins a 50 treballadors també se'n podran beneficiar, ja que ara la xifra era fins a 49.

POLÍTICA "RESPONSABLE"

Calviño ha apuntat que la política econòmica impartida ha funcionat perquè ha estat "responsable, equilibrada i coherent" i perquè, segons ella, ha augmentat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, sobretot en els sectors digitals.

"Tots els indicadors de pobresa, risc i exclusió social estan en aquest moment en aquesta via de creixement i prosperitat en què estàvem abans de la crisi financera del 2008", ha dit.

Calviño ha afirmat que compliran els objectius de reducció del dèficit i del deute del 2023 gràcies a una política que "ha permès corregir els desequilibris".

CREIXEMENT ECONÒMIC

Ha explicat que la Comissió Europea ha validat "la via pressupostària d'Espanya" i ha apuntat que, si es continua amb les prediccions, sortirà del grup de països que es consideren amb desequilibris macroeconòmics.

La ministra ha destacat que Espanya va créixer un 5,5% el 2021 i un 3,8% el primer trimestre del 2022 i ha afegit: "Tots els organismes internacionals coincideixen que la nostra economia serà la que més creixerà a Europa el 2023".

Preguntada per la reforma de les regles fiscals, ha explicat que el Govern central "defensa la responsabilitat fiscal però compatible amb el creixement econòmic i la creació d'ocupació".

Ha defensat l'actual llei d'habitatge perquè considera que és un "text equilibrat" que, textualment, dona un marc més estable i de seguretat per a tots els agents que intervenen en el mercat.