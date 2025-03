Calviño (BEI) diu que Europa és "un far d'estabilitat" que pot atreure inversions i talent

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, ha afirmat que la incertesa i el conflicte internacional, segons ella, no afavoreixen el creixement econòmic, però ha assegurat que Europa té una oportunitat: "Som un far d'estabilitat, de confiança, un referent en valors i drets humans, que pot atreure inversions i talent".

Ho ha dit en una entrevista a 'El Periódico' publicada aquest diumenge, i recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que la seguretat d'Europa depèn de la indústria de la defensa, però també de la inversió per reforçar l'autonomia estratègica en matèria energètica, les aliances internacionals i el lideratge econòmic i tecnològic del continent, entre d'altres, i ha afirmat que "cada euro que inverteix el BEI contribueix a la seguretat d'Europa".

L'ex-vicepresidenta primera i exministra d'Economia del Govern central ha destacat que la història "s'està accelerant" i les aliances internacionals canvien tots els dies, per la qual cosa ha apuntat que la flexibilitat i l'agilitat són, en la seva opinió, fonamentals a la Unió Europea.

També ha assegurat que davant d'un entorn de canvis i turbulències, és normal que els ciutadans sentin intranquil·litat, però creu que Europa té, en les seves paraules, unes fortaleses extraordinàries, i ha afirmat que la unió fa la força: "Avui més que mai ens hem de sentir orgullosos de ser europeus".

Respecte a l'actuació d'Europa durant la covid-19 i els fons Next Generation, Calviño ha dit que la UE va respondre bé a la pandèmia "quan va actuar amb unitat, determinació i solidaritat" i que els fons han estat, en la seva opinió, fonamentals per a l'economia espanyola i aconseguir un creixement fort, per la qual cosa ha instat a, textualment, tornar a actuar amb aquests mateixos principis.