Calviño (BEI) anuncia un acord amb l'ICF per destinar 495 milions a habitatge públic

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, ha anunciat que en els pròxims dies el BEI signarà un acord amb l'Institut Català de Finances (ICF) per destinar 495 milions d'euros a ampliar el parc d'habitatge públic de Catalunya amb 5.000 habitatges.
Ho ha dit aquest dimarts durant la seva participació en el 'World in Progress' (WIP), que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, des de dilluns.
Calviño ha explicat que aquest nou acord és un exemple de la tasca del BEI per donar suport a les administracions locals per millorar l'accés a l'habitatge.
En aquest sentit, ha recordat que en els últims dos anys l'entitat ha doblat el finançament per a habitatge a Espanya, amb prop de 2.000 milions d'euros i 11.000 habitatges nous.
"I continuem, i continuarem, invertint en construcció, en la rehabilitació del parc d'habitatge i en innovació tecnològica per desenvolupar nous materials, noves tecnologies que permetin fer-lo més ràpid, més barat, amb més seguretat", ha afegit.
MULTILATERALISME
Calviño ha assegurat que, en les reunions en què participa, es dona un missatge clar que "el multilateralisme és viu i funciona", tot i que ha acceptat que té limitacions i necessita reformes, a més de rebre atacs sense precedents.
"Davant les tensions geopolítiques i la fragmentació, estem treballant junts millor que mai, i els països busquen socis fiables, solucions compartides, institucions capaces d'abordar els problemes globals", ha dit.
La presidenta del BEI ha subratllat que Europa "està al cor d'aquesta recerca" i ha valorat que, a banda de la pressió que alguns actors estan posant sobre els pilars europeus, els valors europeus són més importants que mai.
Ha afirmat que, "per sobre el soroll i les dificultats, Europa té capacitat per actuar", i ha dit que ha de convertir aquesta capacitat en resultat.
"En un món que s'enfronta a una crisi econòmica, amb reptes cada vegada més complexos, cap país, cap institució, cap regió pot triomfar en solitari. Tenim a Europa els socis, el talent i els instruments per avançar", ha explicat Calviño.