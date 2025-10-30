Calviño (BEI) anuncia 400 milions per a recerca, innovació i construcció d'habitatge a la UE

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, ha anunciat que el consell d'administració del BEI ha aprovat una dotació de 400 milions d'euros per finançar "inversions en recerca, innovació, digitalització i fabricació" d'habitatge a la UE.
Així ho ha anunciat aquest dijous en una intervenció telemàtica en les jornades 'Building Change: Boosting Innovation for Affordable and Sustainable Housing in Europe', que ha obert juntament amb el quart tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls.
Calviño ha assegurat que aquesta dotació es destinarà al desenvolupament i la competitivitat de la cadena de valor en habitatge i donarà suport a "instal·lacions de producció modular, sistemes digitals i altres inversions transformadores que puguin ajudar a construir habitatges més ràpids, barats i ecològics".
L'objectiu és desplegar i provar solucions innovadores a gran escala "en col·laboració amb empreses de mitja capitalització i grans empreses, ciutats, proveïdors d'habitatge, fabricants i centres de recerca", ha detallat Calviño.
També ha recordat que, a l'estiu, el BEI i Barcelona van signar un préstec d'1 milió d'euros per a habitatges socials i energèticament eficients: "Les ciutats es troben en una posició única per actuar com a catalitzadores del canvi", ha subratllat la també exministra.
INNOVACIÓ, RENOVACIÓ I CONSTRUCCIÓ
Ha explicat que el BEI vol continuar treballant en matèria d'habitatge a nivell europeu en tres àmbits: el primer és la innovació, amb suport a mètodes de construcció, digitalització i adopció de noves tecnologies per impulsar la productivitat i afrontar la manca de mà d'obra.
També volen incidir en la renovació d'habitatges perquè siguin energèticament eficients i es redueixi així la petjada de carboni i les factures energètiques, i finalment en la construcció, mitjançant el finançament de nous plans d'habitatge assequible a la UE, "amb especial atenció a les famílies joves".
Calviño ha assenyalat que només el 24% de les empreses de construcció a la UE apliquen algun tipus d'innovació, segons una recent enquesta del BEI, i ha reclamat revertir aquesta situació: "Les eines ja existeixen, per la qual cosa ara el que necessitem és més escala, col·laboració i finançament".
JORDI VALLS
Per la seva banda, el tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha anunciat la signatura d'un préstec amb el BEI de 113 milions d'euros que permetrà augmentar el parc d'habitatges públics, i que suposa una continuació de la signatura d'altres préstecs en aquest sentit el 2017 i 2021.
Ha equiparat la crisi provocada per la covid-19 amb la de l'habitatge, i ha reclamat que la UE adopti "una resposta que estigui a l'alçada de la magnitud de la crisi" i augmentar el finançament i eines per a les ciutats en aquest àmbit.
Valls ha assegurat que la UE va "en el camí correcte", i ha celebrat que el Consell Europeu abordés la setmana passada per primera vegada el problema de l'habitatge i que la Comissió Europea publiqui, a finals d'any, el seu primer pla europeu d'habitatge assequible.
Ha demanat que aquest pla sigui "complet i ambiciós", que inclogui les zones amb un mercat immobiliari en crisi, una garantia de finançament àgil i suficient per a aquestes zones i més eines per regular el mercat immobiliari.
Valls ha assenyalat que per solucionar la situació de l'habitatge s'han d'abordar cinc àmbits: els diners, el sòl, la densitat i l'edificabilitat, la regulació i la innovació, i ha cridat a remar en la mateixa direcció per superar "junts" aquesta crisi.