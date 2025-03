Calvet (Vox) acusa els socialistes d'abaixar-se "els pantalons" amb la condonació del FLA

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox al Parlament Júlia Calvet ha acusat els socialistes d'abaixar-se "els pantalons" amb la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per, segons ella, romandre a La Moncloa i a la Generalitat.

En una atenció als mitjans de comunicació a Barcelona, Calvet ha retret la "manca de solidaritat" amb les altres comunitats autònomes d'Espanya, després que s'ha acordat una condonació d'un 22% del deute català del FLA.

Així mateix, ha lamentat la manca d'accés a l'habitatge dels joves que no els permet formar una família, en un context amb sous molt baixos i càrregues fiscals inassumibles per a qualsevol família, en les seves paraules.

"La situació és devastadora. Ens venen amb les polítiques regulatòries, però aquestes polítiques regulatòries l'única cosa que han fet és abaixar molt més l'oferta i la demanda està pels núvols", ha afegit.

Per això, ha instat el Govern central a tenir "prioritat" per als programes d'habitatge i per desenvolupar ajuts, així com bonificacions fiscals i "posar fi a totes les legislacions" que empitjoren la situació, segons ella.