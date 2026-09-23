Calma a la frontera de Ceuta aquest matí tot i l'amenaça d'una nova entrada massiva

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
CEUTA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El pas fronterer de Ceuta amb el Marroc no ha registrat incidències aquest matí a primera hora, quan s'ha reforçat la protecció de la frontera davant l'amenaça d'una possible entrada massiva de migrants aquest dimecres que s'havia publicat per les xarxes.
A hores d'ara no s'ha detectat moviments considerables a la frontera i a la banda marroquina la situació també és de tranquil·litat.
Diversos furgons de la Policia Nacional i vehicles de la Guàrdia Civil s'han desplegat al pas fronterer tocades les 7.30 hores, tot i que el reforç policial ha estat actiu des de dimarts a la nit, tal com van avançar a Europa Press fonts de la Delegació del Govern central.
La Policia Nacional ha incrementat l'operatiu amb 75 agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), mentre que la Guàrdia Civil ha reforçat la vigilància amb tres escamots del Grup de Reserva i Seguretat (GRS).
En concret, el reforç de la Guàrdia Civil ha suposat la incorporació de 120 agents addicionals durant la nit i de 90 efectius més durant el dia, que s'afegiran a la dotació habitual destinada al control fronterer.
Interior també ha duplicat la capacitat operativa dels mitjans aeris desplegats a la ciutat, amb dos drons i un helicòpter per reforçar les tasques de vigilància i seguiment a la zona fronterera.