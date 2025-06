BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

CaixaBank va destinar 16.570 milions a finançar pimes a Espanya el 2024, un 20% més, la qual cosa es va traduir en més de 128.000 operacions de concessió de crèdit (+15%), informa aquest dilluns en un comunicat.

L'entitat té 72 centres Store Pimes per tot Espanya amb 1.000 professionals especialitzats, i 142 centres d'empresa amb uns 1.300 professionals.

A més va crear recentment un centre de suport amb més de 100 persones que donen suport a gestors de pimes des de quatre hubs a Barcelona, València, Sevilla i Madrid.

SERVEIS

CaixaBank ha destinat recursos per oferir línies de finançament especialitzat, incloses opcions de facturatge, confirmació de pagaments i rènting (per exemple, ha desenvolupat CaixaBank ReadyToFinance, línies de finançament 100% digitals per avançar pagaments a proveïdors).

Les pimes també poden accedir a línies de crèdit específiques per a projectes puntuals o necessitats de tresoreria, així com al lísing per renovar actius sense necessitat de desemborsament inicial.

L'entitat té solucions per gestionar cobraments i pagaments que aglutinen tots els canals de comercialització de les pimes, simplificant l'operativa diària, i va ser la primera entitat a Europa homologada al SEPA Request To Pay (que permet a una empresa enviar una sol·licitud de pagament automàtica per facilitar al deutor pagar rebuts retornats).

I ofereix a les pimes el Compte Business Bank, per gestionar les seves finances amb eines que faciliten l'administració del flux d'efectiu, la gestió de pagament a proveïdors i la gestió de cobraments.

Quant a digitalització, CaixaBank té eines per a l'administració financera de les pimes des de qualsevol lloc; està potenciant els préstecs en línia; i també ofereix notaria en línia i signatura diferida.

Entre els elements d'eficiència energètica en els seus productes i serveis, l'entitat ha llançat el Pla Estratègic 2025-2027 per mobilitzar 100.000 milions d'euros en finances sostenibles, buscant integrar la sostenibilitat en les operacions bancàries i promovent un desenvolupament econòmic inclusiu per a pimes i tot el teixit empresarial.