CaixaBank va aportar 18.872 milions a l'economia espanyola el 2024, un 1,18% del PIB

L'entitat vol fer front a problemes com "la desigualtat i el canvi climàtic"

BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -

CaixaBank va incrementar la seva aportació al producte interior brut (PIB) espanyol en un 11,7% el 2024, i va arribar així als 18.872 milions d'euros en l'exercici, segons recull l'Informe de Sostenibilitat i Impacte Socioeconòmic 2024 publicat aquest diumenge per l'entitat.

Aquesta xifra representa l'1,18% del PIB espanyol, dos punts bàsics més que l'any anterior, "la qual cosa reflecteix la rellevància i el paper estratègic del banc, que ha aconseguit augmentar el seu pes en un context de fort repunt de l'economia del país registrat el passat any", informa CaixaBank en un comunicat.

L'activitat del banc "té un impacte directe sobre l'ocupació del país significatiu", ja que la plantilla de CaixaBank a Espanya va créixer un 14% el 2024, fins a arribar als 41.304 professionals, davant dels 36.225 de l'any anterior, i nivell de grup, el nombre d'empleats va ascendir a 46.014, la qual cosa representa un increment del 2,6%.

A més, l'activitat del banc va generar més de 68.777 llocs de treball directes i indirectes a Espanya "a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors", explica l'informe.

CONTRIBUCIÓ FISCAL

Quant a la contribució fiscal, CaixaBank va abonar 3.593 milions d'euros en tributs directes, indirectes i a la Seguretat Social per l'exercici 2024, un 88,8% més que l'exercici anterior, al qual cal afegir els 2.559 milions recaptats en nom de tercers.

Segons el document, "CaixaBank manté la xarxa d'oficines més extensa del sistema financer espanyol, de manera que garanteix l'accés a serveis financers a pràcticament tot el territori", i assegura una atenció presencial a municipis rurals o amb menys població, i és l'única entitat present amb oficina bancària a 459 poblacions, textualment.

PRESÈNCIA A MUNICIPIS PETITS

Actualment, CaixaBank compta amb 1.403 oficines a poblacions de menys de 10.000 habitants i té presència a 2.234 municipis d'Espanya, la qual cosa suposa que el 92% de la població espanyola té cobertura d'una oficina al seu municipi, i l'entitat està present al 99% dels municipis de més de 5.000 habitants.

L'any passat, l'entitat va aprovar un nou pla de sostenibilitat per a 2025-2027 amb el qual es compromet a mobilitzar 100.000 milions d'euros en finances sostenibles, mentre que en el pla anterior, de 2022 a 2024, es van mobilitzar 86.770 milions, "per sobre de l'objectiu inicial marcat de 64.000 milions".

Amb el pla nou, l'entitat vol fer front a problemes com "la desigualtat i el canvi climàtic, així com impulsar una economia més sostenible i afavorir el desenvolupament econòmic i social mitjançant el finançament de projectes d'energies renovables, mobilitat neta i edificacions eficients".

CaixaBank aposta per la comercialització de productes que integren criteris ambientals, socials i de gobernança, i impulsa activitats que contribueixen a la transició cap a una economia baixa en carboni i a ser ambientalment sostenibles.

REDUCCIÓ D'EMISSIONS

El banc, a més, manté els seus objectius públics per al 2030 de reducció d'emissions de CO2 finançades en sectors d'alta intensitat en emissions, com l'elèctric, petroli i gas, automoció, ferro i acer, agropecuari, immobiliari, aviació i naval.

L'entitat s'ha compromès a aconseguir la neutralitat d'emissions per al 2050, en línia amb la seva adhesió a l'Aliança de la Banca per les Emissions Netes Zero (NZBA).