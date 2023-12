CaixaBank torna a llançar 'L'Arbre dels Somnis' per repartir aquest any més de 29.000 regals a nens vulnerables

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha tornat a engegar la seva iniciativa solidària nadalenca 'L'Arbre dels Somnis', que afronta la seva sisena edició i amb la qual busca ajudar a un total de 29.229 nens en risc de vulnerabilitat a Espanya, 2.000 més que l'any passat, rebin en aquestes dates el regal que han demanat en les seves cartes.

Per això, les oficines de CaixaBank disposen des del passat 20 de novembre de les cartes escrites per nens de fins a 12 anys que es troben en situació de risc per diferents motius: famílies desestructurades, pobresa alimentària o viure en centres residencials, com s'ha destacat aquest dilluns en la presentació.

Per col·laborar en la iniciativa, és necessari ser client i dirigir-se a una oficina de CaixaBank, on se li assignarà una de les cartes escrites per un nen en la qual detallarà el regal concret que més desitja per a aquest Nadal. Una vegada recollida la carta, els participants tenen fins al 15 de desembre per portar el seu regal a la seva oficina, que té com límit un import màxim de 50 euros.

'L'Arbre dels Somnis' és una iniciativa organitzada per CaixaBank que compta amb la col·laboració de 371 entitats socials, entre les quals figuren les seves delegacions, així com amb més de 400 empreses. Gràcies al suport de les més de 3.000 oficines que participen en aquest programa en prop de 1.500 municipis, CaixaBank aconsegueix portar 'L'Arbre dels Somnis' a tota Espanya.

Des de la primera edició de 'L'Arbre dels Somnis' el 2018, CaixaBank ha aconseguit ajudar a complir els més de 140.000 desitjos de nens en risc de pobresa i exclusió social. Per a moltes famílies, aquest és l'únic regal que reben gràcies a la cadena de solidaritat que es genera entre els clients de l'entitat.