CaixaBank supera les 6.150.000 nòmines domiciliades, el seu "rècord històric"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank va tancar juliol amb el seu "rècord històric" de nòmines domiciliades, superant les 6.150.000 (un 2,16% més que el juliol del 2023), i continua liderant aquest segment amb una quota de mercat del 36,8%.

La seva campanya comercial en nòmines, prevista inicialment fins el 30 de juny, continua disponible: "Premia amb 150 euros la domiciliació de noves nòmines a partir de 900 euros, i amb 250 euros les noves nòmines de més de 1.500 euros", informa aquest dimecres en un comunicat.

Per accedir a aquesta campanya, el client ha de domiciliar la seva nòmina a CaixaBank, domiciliar-hi almenys tres rebuts, fer almenys tres compres amb targeta cada trimestre i fer un compromís de permanència com a client 24 mesos.

El client entra així al programa Dia a Dia de CaixaBank, que inclou un paquet gratuït de serveis financers bàsics, inclòs un compte corrent sense comissions, targeta de crèdit MyCard sense quotes d'emissió i de manteniment, transferències SEPA estàndard en euros a tota la UE, ús de banca digital i xecs nacionals, entre d'altres.

Es pot accedir a aquesta oferta tant pel canal online de CaixaBank com en les oficines retail; la campanya està oberta a clients i no clients de l'entitat, i Imagin (la seva plataforma de serveis financers per a joves) també s'ha sumat a aquesta campanya de captació de nòmines.