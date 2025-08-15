CaixaBank supera els 9 milions d'usuaris a Bizum el primer semestre de 2025

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha superat els 9 milions de clients registrats a Bizum a tancament de juny de 2025, consolidant-se com "l'entitat líder en l'ús d'aquesta solució de pagaments mòbils a Espanya, amb una quota de mercat superior al 30%", informa en un comunicat aquest divendres.
Durant els sis primers mesos de l'any, els clients de CaixaBank van fer més de 170,4 milions d'enviaments amb Bizum, la qual cosa representa una mitjana de prop d'un milió d'operacions diàries.
A això se sumen gairebé 5 milions de compres online, un 70% més que el mateix període de l'any anterior, reflex d'una adopció creixent del servei en el comerç electrònic.
Així mateix, el 92% dels clients registrats ha utilitzat Bizum en els últims tres mesos, un compromís que s'observa especialment a imagin, el neobanc del Grup CaixaBank, on gairebé 2 milions de clients fan servir Bizum mensualment.
En paral·lel, CaixaBank ha reforçat la seva aposta per Bizum amb noves funcionalitats orientades a facilitar els pagaments digitals en àmbits com el pagament de taxes i impostos en plataformes públiques, i amb l'optimització del procés de compra online, buscant una experiència d'usuari més àgil i intuïtiva.