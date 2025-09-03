CaixaBank supera els 6,3 milions de nòmines domiciliades, un 2,2% més que fa un any

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha aconseguit un "rècord" de nòmines domiciliades i ha superat els 6,3 milions al juliol de 2025, un 2,2% més que un any abans, segons ha afirmat l'entitat en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat financera compta amb una quota de mercat del 36,6%, en el que ha considerat "un dels productes més atractius per a la banca posat que suposa una gran vinculació dels clients".
Ha destacat la penetració en el segment dels joves, on la quota de mercat en nòmines aconsegueix el 44,1% en menors de 20 anys i el 41,7% en el tram de 20 a 24 anys amb un paper "clau" d'Imagin, el neobanco impulsat per l'entitat com un dels eixos de creixement en nòmines.
CAMPANYA DE CAPTACIÓ
CaixaBank compta amb 18,69 milions de clients a tancament del primer semestre, després de guanyar 360.000 en els últims 12 mesos, uns resultats que ha relacionat amb els bons resultats en captació.
"Aquest 2025, CaixaBank ha incentivat la domiciliació de noves nòmines a través de tots els seus canals oficials amb promocions a partir de 900 euros, mentre que l'oferta d'Imagin, que és íntegrament digital, amb 150 euros de premi per domiciliació de noves nòmines des de 900 euros i 250 en 1.500", ha conclòs.