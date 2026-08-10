CaixaBank supera els 1.000 milions de volum de compres amb targetes prepagament fins a juny

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank, a través de MoneyToPay, l'empresa de solucions prepagament de l'entitat financera i Global Payments, ha superat els 1.000 milions en volum de compres durant el primer semestre de l'any, informa en un comunicat aquest dilluns.
Això suposa un creixement de més del 10% respecte al mateix període de l'exercici anterior a través dels 2,8 milions de targetes prepagament que l'entitat té en circulació.
"El banc es consolida com a líder del mercat de targetes prepagament, encadenant diversos trimestres a l'alça tant en nombre de targetes com en el volum de compres que es realitza amb elles", assegura l'entitat, que destaca l'acompliment en targetes d'empreses, on més de la meitat del volum de les transaccions que es realitza a Espanya es fa amb una prepagament de CaixaBank.
Aquest avanç "subratlla la capacitat de l'entitat per ser referent al mercat de les targetes prepagament, un sector en expansió amb cada vegada major penetració" hagut de, entre altres motius, al llançament de noves solucions com les targetes virtuals per a empreses, amb l'aliança amb Mastercard, així com productes com la MoneyToTravel, amb condicions avantatjoses per viatjar.
ENTORNS ONLINE
La fórmula del prepagament, que permet gastar únicament l'import recarregat prèviament, segueix creixent com a complement a altres formes de pagament.
En el cas de CaixaBank, els casos d'ús habituals inclouen les compres en entorns online, on el consumidor requereix un major nivell de control; perfils viatgers que busquen solucions de valor afegit en les seves estades a l'estranger; o entre els més joves, que troben en el prepagament la primera targeta de la qual disposar.