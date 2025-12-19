CaixaBank supera el 16% de la seva recompra d'accions en la quarta setmana del seu nou programa

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha executat el 16,36% del seu programa de recompra d'accions durant la quarta setmana des de la seva posada en marxa, l'import màxim de la qual ascendeix a 500 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, en la quarta setmana del programa, el banc va adquirir 2.213.095 títols a un preu mitjà ponderat de 10,2021 euros per acció, per un import total proper als 22,6 milions d'euros.
En conjunt, durant les quatre primeres setmanes del programa, CaixaBank ha adquirit gairebé 8,3 milions d'accions, per un import total de 81,8 milions d'euros.
L'entitat va anunciar aquest nou programa de recompra --el setè que engega-- el passat mes d'octubre, iniciant-lo el dimarts 25 de novembre. El gestor del programa és Goldman Sachs, que prendrà les seves pròpies decisions sobre el moment de realitzar les compres dels títols.
En qualsevol cas, CaixaBank ha assenyalat que no podrà adquirir, en un sol dia de negociació, més del 25% del volum diari mitjà de les accions en el centre on s'efectuï la compra. Aquest volum es calcularà prenent com a referència els 20 dies de negociació anteriors a cada operació.
El programa tindrà una durada màxima de sis mesos des de la seva data d'inici.