CaixaBank s'uneix a Salesforce per fer servir la IA per personalitzar l'experiència del client

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank i Salesforce han signat un acord per avançar conjuntament en projectes d'intel·ligència artificial (IA) per personalitzar l'experiència del client en els serveis bancaris, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.

En concret, CaixaBank aplicarà la tecnologia de Salesforce en la redefinició dels diferents canals de relació amb els clients per a la millora de l'experiència i de la qualitat en l'atenció.

El projecte inclou eines basades en IA, com els 'Agentforce' --els assistents integrats en la plataforma de Salesforce-- i solucions com 'Salesforce Data Cloud' --per a la gestió i l'anàlisi de dades--, a banda de continuar desplegant altres solucions dins de Salesforce.

A més a més, Salesforce es posicionarà com la plataforma que centralitzarà de manera conjunta les interaccions relacionades amb venda i servei de CaixaBank.

L'entitat ha recordat que és "pionera en l'ús de la IA aplicada als serveis financers a Espanya", amb l'ús d'assistents cognitius per atendre empleats i clients.