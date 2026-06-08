CaixaBank s'alia amb Dr. Finanzas per ampliar les opcions de finançament hipotecari

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha tancat un acord de col·laboració amb la fintech Dr. Finanzas per ampliar les opcions de finançament hipotecari i reforçar l'acompanyament expert, informa el banc en un comunicat aquest dilluns.
L'objectiu és ajudar els clients del banc a "prendre una de les decisions financeres més rellevants" en la seva vida, com és la compra d'un habitatge.
El banc ha explicat que l'acord genera sinergies entre ambdues companyies i que "comparteixen una mateixa visió: facilitar l'accés al mercat immobiliari a través d'un acompanyament expert i una claredat més gran en la informació financera".
L'acord se centra a "facilitar que els usuaris comprenguin, comparin i avaluïn les diferents alternatives de finançament que tenen abans de contractar una hipoteca".
Dr. Finanzas és una fintech especialitzada en benestar financer i intermediació de crèdit i l'aliança preveu oferir "les millors solucions, competitives i adaptades a cada perfil".