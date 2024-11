CaixaBank s'adhereix a les noves línies ICO per a indemnitzacions i ajuts per la dana

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha anunciat aquest dissabte la seva adhesió a les noves línies ICO impulsades pel Govern central, que tenen previst mobilitzar 5.000 milions d'euros en préstecs per ajudar els afectats per la dana, informa en un comunicat.

Les línies de finançament per a particulars i empreses permeten a l'entitat facilitar el finançament necessari per a la reparació dels danys patits, a més d'estendre la disponibilitat de crèdit extraordinari durant més temps del previst inicialment amb les línies activades d'urgència en les hores immediatament posteriors a les inundacions.

Les dues primeres línies ICO van dirigides a anticipar als afectats, particulars, autònoms, comunitats de propietaris i empreses els ajuts de les administracions públiques i les indemnitzacions de les assegurances, tot i que no hagin fet encara el peritatge oficial de les pèrdues.

En tots dos casos, la quantia serà estimativa, d'acord amb les condicions de les pòlisses i les pèrdues patides; s'aplicarà un tipus d'interès fix del 0% TAE per a clients particulars durant els tres primers mesos, i del 2,5% TAE per a préstecs a partir de tres mesos i fins a cinc anys de vigència.

Per tramitar la sol·licitud del finançament a CaixaBank, els clients hauran de presentar la sol·licitud del tràmit per al cobrament de les indemnitzacions i els ajuts públics.

Quan les rebin, es cancel·larà el crèdit amb CaixaBank, sense incórrer en cap cost si ho fan durant els tres primers mesos.

TERCERA LÍNIA PER A EMPRESES

Per la seva banda, la tercera línia ICO es dirigeix a empreses damnificades que tinguin la seva activitat principal a les zones afectades, per dotar-les de liquiditat i permetre'ls reconstruir la seva activitat, amb préstecs de quantia d'acord amb els danys patits i la capacitat econòmica de la companyia.

Així mateix, l'entitat ha activat 6 oficines mòbils, que atenen els veïns de localitats com Paiporta, Algemesí, Adaia, Albal i Sedaví (València), donant serveis com la retirada d'efectiu, sol·licitud de bestretes, gestió de moratòries de préstecs o tramitació d'assegurances, en llocs on no és possible oferir servei en oficines.