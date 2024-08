CaixaBank s'adhereix a l'Associació per a la Comptabilitat Financera de la Biodiversitat

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank s'ha adherit a l'Associació per a la Comptabilitat Financera de la Biodiversitat per mesurar l'impacte dels seus préstecs i inversions en la biodiversitat, informa en un comunicat aquest dimarts.

Amb aquesta aliança, l'associació "ajudarà a CaixaBank a conèixer com avaluar els efectes de les seves inversions i préstecs sobre la biodiversitat per entendre els impactes i dependències de la naturalesa, així com els riscos i oportunitats associats i implementar les accions necessàries per recolzar la seva preservació".

Per a això, està desenvolupant un estàndard on es descriuen requisits i recomanacions perquè les institucions financeres mesurin, gestionin i informin sobre els seus impactes i dependències de la naturalesa.

Al febrer del 2024, CaixaBank va aprovar la seva Declaració sobre la Naturalesa i va delimitar el Full de ruta de Naturalesa 2024, "reafirmant el seu compromís de participar en iniciatives col·laboratives per generar coneixement i desenvolupar metodologies en l'àmbit de la naturalesa i els seus riscos".

L'entitat també s'ha unit a la Value Balancing Alliance (VBA), una aliança d'empreses multinacionals que el seu objectiu és "enfortir el seu enfocament a mesurar i comparar el valor de les seves contribucions a la societat, l'economia i el medi ambient, convertint aquests impactes en dades financeres comparables".