CaixaBank s'adhereix a Green & Human per a la transformació sostenible del turisme a Espanya

S'emmarca en el Pla de Sostenibilitat 2025-2027 de l'entitat
CaixaBank s'ha adherit a Green & Human, plataforma col·laborativa sobre turisme sostenible a Espanya, convertint-se al primer banc present en l'associació i amb l'objectiu de contribuir a la transformació sostenible del turisme a Espanya.
Segons dades publicades per Greenn & Human, les iniciatives desenvolupades fins al moment han permès la reducció de més de 70 tones de CO2 en l'últim any i la identificació de projectes per valor de 120 milions d'euros, informa l'entitat bancària en un comunicat aquest dimecres.
El managing director de CaixaBank Hotels & Tourism, David Rico, ha destacat que fruit d'aquesta aliança "s'impulsaran iniciatives, projectes i grups de treball promoguts per Green & Human", especialment aquells orientats a finançament, sostenibilitat econòmica i transformació empresarial del sector turístic.
Com a entitat financera especialitzada en el sector turístic a través de la seva divisió Hotels & Tourism, CaixaBank participarà en la identificació, estructuració i finançament de projectes, així com en la co-creació de noves línies de treball centrades en la inversió responsable i l'escalabilidad de models sostenibles.
L'any 2024, CaixaBank va aconseguir un rècord històric de 4.000 milions d'euros en finançament al sector hoteler, amb més de 3.600 operacions orientades a reformes, innovació i sostenibilitat en destinacions clau com a Balears, Catalunya, Madrid, Canàries i Andalusia.
PLA DE SOSTENIBILITAT
Aquesta adhesió s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat 2025-2027 de CaixaBank, que preveu mobilitzar 100.000 milions d'euros en finances sostenibles.
"Volem ser el banc europeu de referència en sostenibilitat, i formar part de Green & Human és una oportunitat per seguir generant impacte positiu des del nostre rol financer i social", ha subratllat el director Coordinació Productes Negoci Sostenibles de CaixaBank, Álvaro Colino.