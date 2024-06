CaixaBank s'adhereix als avals per a l'adquisició del primer habitatge de joves i famílies

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

CaixaBank i l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) han signat un acord amb el qual l'entitat s'adhereix a la línia d'avals del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana i gestionada per l'ICO per a l'adquisició del primer habitatge destinat a residència habitual i permanent per a joves i famílies amb menors a càrrec.

Segons ha informat CaixaBank aquest diumenge en un comunicat, la línia està dotada amb un total de 2.500 milions d'euros i té l'objectiu que les persones que compten amb solvència financera però que no han generat prou capacitat d'estalvi per accedir a un préstec hipotecari puguin adquirir el seu primer habitatge.

L'acord subscrit contempla un aval que podrà cobrir fins al 20% de l'import del préstec, i que arriba fins al 25% en aquells casos en els quals l'habitatge adquirit disposi d'una qualificació energètica D o superior.

La mesura està adreçada a joves de menys de 35 anys i a famílies amb menors a càrrec els ingressos dels quals no superin els 37.800 euros bruts a l'any --4,5 vegades el llindar de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)--.

Els avals també inclouen factors de millora, ja que el límit establert en funció de l'IPREM s'incrementarà en uns 2.520 euros bruts anuals per cada menor a càrrec i, en el cas d'una família monoparental, el límit es podrà incrementar en un 70% addicional.

El termini per formalitzar els préstecs que s'acullin a aquesta línia d'avals finalitzarà el 31 de desembre del 2025, si bé en el conveni s'estableix la possibilitat de poder ampliar el termini fins el 2027.