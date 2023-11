CaixaBank revisa a l'alça el creixement de l'economia espanyola el 2023, fins al 2,4%

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha revisat a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola el 2023, fins al 2,4%, respecte al 2,3% previst fins ara, segons l'Informe Mensual d'octubre, publicat aquest dimecres.

L'entitat ha explicat que l'economia espanyola va eludir "millor del que s'esperava" un entorn que ha definit com complex i globalment advers durant la primera meitat de l'any.

No obstant això, ha alertat que els indicadors disponibles "estan canviant de to", per la qual cosa ha rebaixat les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) el 2024, fins a l'1,4%.