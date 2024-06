CaixaBank reuneix a més de 1.000 persones en una jornada sobre ciberseguretat i prevenció del frau

La sessió ha inclòs tallers i xerrades adaptades a diferents franges d'edat



CaixaBank ha reunit a Barcelona a més de 1.000 persones entre clients, treballadors i les seves famílies, en un acte per conscienciar sobre ciberseguretat i la prevenció del frau, informa aquest diumenge en un comunicat.

L'entitat ha celebrat al Cosmocaixa l'esdeveniment 'La SuperFamília Segura', una jornada per aprendre sobre ciberseguretat "en un entorn educatiu i lúdic" que ha inclòs tallers i xerrades adaptades a diferents franges d'edat, amb el propòsit de conscienciar en l'àmbit familiar sobre les millors pràctiques en ciberseguretat, especialment adreçat a la prevenció del frau i les estafes.

Algunes de les iniciatives destacades han estat xerrades informatives com ara 'Fraus i Estafes: que no t'enganyin', adreçades a adults i sèniors, a càrrec del gerent de Seguretat Operativa i Frau a CaixaBank, Jordi Sánchez, en la qual s'han abordat amenaces actuals i consells pràctics per a la prevenció.

També s'han dut a terme tallers destinats a nens, com jocs i dinàmiques educatives dissenyades per ensenyar l'ús segur de la tecnologia amb experts d'S2 Grup, "referents en ciberseguretat".

Les xerrades i tallers han estat "molt focalitzats a públics concrets per reforçar els coneixements dels riscos del món digital, com reconèixer-los i no ser víctima dels fraus".

ACTIVITATS INTERACTIVES

A més, s'han dut a terme activitats interactives com 'cibermàgia en directe' o una gimcana familiar, en la qual els assistents han pogut aprendre alguns consells de seguretat per aplicar en el seu dia a dia de manera lúdica.

"Totes aquestes sessions de conscienciació s'han enfocat en l'enginyeria social, destacant la importància d'identificar i prevenir intents de frau per protegir la seguretat en l'àmbit familiar", explica CaixaBank.