BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank Research preveu que l'economia espanyola creixerà un 2% el 2027, després del 2,6% amb el qual augura que tancarà aquest any, per sobre de la meitat de la zona euro, l'increment del producte interior brut (PIB) de la qual està previst en l'1% aquest any i l'1,6% el 2027.
Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa l'economista en cap de CaixaBank Research, Enric Fernández; el director d'Economia Espanyola de CaixaBank Research, Oriol Aspachs; els economistes de CaixaBank Research i autors de l'informe David M. Turégano, Oriol Carreras i Adrià Morron, i l'economista de CaixaBank Research i coordinador de l'informe Javier G. Arenas.
Fernández ha explicat que l'any vinent l'economia espanyola mantindrà la seva resiliència, però que la previsió de creixement és inferior a la d'aquest any per "vents de cara" com uns tipus d'interès més elevats i una aportació inferior d'alguns aspectes que han contribuït en el creixement d'aquest any.