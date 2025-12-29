CaixaBank Research preveu un creixement del PIB espanyol del 2,1% el 2026

David Zorrakino - Europa Press
El sector serveis seguirà liderant el creixement, però a un ritme més moderat que aquest 2025
BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank Research preveu que l'economia espanyola mantingui un creixement sòlid el 2026, amb un augment del Producte Interior Brut (PIB) del 2,1%, fomentat per la demanda interna, els fons europeus i el dinamisme de sectors clau com els serveis, la indústria i l'habitatge, encara que amb riscos externs encara presents.
Segons l'últim informe de l'entitat, Espanya tancarà 2025 amb un creixement del PIB del 2,9%, molt per sobre de la mitjana de l'eurozona, situada en l'1,3%, consolidant-se com un dels principals motors econòmics de la regió junt amb Irlanda.
De cara a 2026, CaixaBank Research identifica com a principals impulsors del creixement l'execució dels fons europeus Next Generation EU, que podrien aportar fins a 0,6 punts percentuals al PIB, amb una inversió estimada d'uns 17.500 milions d'euros.
A això se suma el paper clau de la demografia, impulsada per la immigració, amb un augment de la població estimat en el 0,8%, que contribuiria amb 0,5 punts al creixement econòmic.
Així mateix, les baixades de tipus d'interès registrades els anys 2024 i 2025 seguiran tenint efectes sobre la inversió i l'activitat, amb una aportació addicional de 0,3 punts, encara que no s'esperen noves retallades en 2026.
La demanda interna continuarà sent un pilar fonamental, afavorida per l'augment de la renda bruta de les llars i el descens dels preus del petroli i el gas, mentre que el sector exterior podria mostrar un menor dinamisme degut, entre altres factors, a la política aranzelària d'Estats Units.
MANUFACTURES I HABITATGE
Per sectors, l'informe apunta al fet que els serveis seguiran liderant el creixement, encara que a un ritme més moderat que aquest 2025, i el turisme també creixerà de forma més continguda després dels forts augments dels últims anys, però amb una base més sòlida i una major diversificació de la demanda.
La indústria manufacturera es veurà beneficiada per uns costos energètics inferiors als d'altres economies europees, la qual cosa reforçarà la seva competitivitat, mentre que el sector de l'habitatge també contribuirà al creixement.
En aquest àmbit, es preveu la concessió de prop de 150.000 visats d'obra nova en 2026, el nivell més alt des de 2008, encara que insuficient per cobrir la creació de noves llars.
ESCENARI FISCAL
En el terreny fiscal, CaixaBank Research destaca que Espanya tancarà 2025 amb un dèficit per sota del 3% i que l'ajust continuarà el proper 2026, en contrast amb la situació d'altres grans economies com Estats Units, França, Regne Unit o Japó.
Malgrat que la major claredat en la política aranzelària nord-americana ha reduït la incertesa en els últims mesos, l'informe adverteix que persisteixen riscos rellevants, especialment per les tensions comercials amb Xina.