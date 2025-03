CaixaBank Research millora fins al 2,5% la seva previsió de creixement per a Espanya el 2025

Afirma que està "una mica per sota" del que hi hauria sense tensions aranzelàries

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research ha millorat la seva previsió de creixement per a l'economia espanyola el 2025 fins al 2,5%, davant del 2,3% contemplat anteriorment, segons es desprèn del seu últim informe, publicat aquest diumenge.

No obstant això, l'entitat ha explicat que aquestes previsions estan "una mica per sota" de les que hauria fet si no hi hagués tensions aranzelàries entre la Unió Europea i els Estats Units.

Ha afegit que la incertesa sobre l'aplicació o no de nous aranzels té "un impacte directe, limitat i transitori" per a l'economia espanyola per la seva, textualment, exposició comercial limitada als Estats Units.

CaixaBank Research ha estimat que per cada deu punts percentuals d'increment d'aranzels, el producte interior brut (PIB) espanyol rep un impacte de 0,1 punts percentuals menys de creixement.

Ha explicat que el creixement "es recolzarà principalment en la demanda interna", que es veurà impulsada per la caiguda dels tipus d'interès i la moderació de la inflació.

En tot cas, l'entitat ha assenyalat que el creixement es moderarà per pèrdua de força de "vents de cua" com la normalització en el creixement del turisme i una moderació dels influxos de població.

INFLACIÓ

CaixaBank Research ha previst que la inflació a Espanya mantingui la seva moderació i tanqui el 2025 al 2,5%, davant del 2,8% del 2025.

"Aquesta moderació anirà acompanyada de la reducció gradual de la inflació del component de serveis i per una correcció més marcada de la inflació del component dels aliments", ha explicat, mentre que la fi de la reducció de l'IVA en l'electricitat i la depreciació de l'euro actuaran en sentit contrari.

Les previsions de l'entitat passen per que l'evolució de la inflació permeti al Banc Central Europeu (BCE) mantenir la rebaixa de tipus d'interès de manera gradual.

L'escenari contemplat inclou que la inflació subjacent a l'eurozona tanqui l'any en el 2% i que els tipus d'interès 'depo' arribin a l'1,75%, 0,75 punts percentuals menys que ara.

ELS ESTATS UNITS

CaixaBank Research ha assegurat que les polítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, són "el principal interrogant dels escenaris econòmics globals", i ha assenyalat que està fent servir els aranzels com una eina de negociació.

"Trump fa servir els aranzels com a eina de negociació, seguint un patró similar al del seu primer mandat: anuncia mesures contundents, signa l'ordre executiva i després en posposa l'aplicació per obrir negociacions, que en alguns casos poden portar a reduir o eliminar l'aranzel inicial", ha afegit.

En tot cas, ha donat per fet que el context serà d'aranzels més elevats i que es produirà una reconfiguració de les cadenes de valor global per compensar la pèrdua d'atractiu del mercat nord-americà.

D'altra banda, l'entitat ha descartat un "repunt significatiu a curt termini" de l'economia de l'eurozona malgrat una certa estabilització de l'activitat el 2025.

Ha assegurat que l'eurozona "té una posició de partida bastant feble" davant dels reptes que afronta i que, a més dels aranzels, inclouen la inestabilitat política a França i la composició del Parlament alemany.