CaixaBank Research apunta a una recuperació desigual del consum i dels comerços després de la Dana

CaixaBank Research ha detectat que la recuperació econòmica a la zona afectada per les inundacions provocades per la Dana a la Comunitat Valenciana a l'octubre de 2024 va ser desigual en el consum i en els comerços, segons l'informe que publica aquest dissabte.
L'anàlisi, basat en les dades agregades i anonimitzades sobre pagaments amb targeta i operacions amb TPV de CaixaBank, indica que el consum dels residents va baixar un 47% en els dies posteriors al temporal, es va recuperar ràpidament i ja va superar la mitjana espanyola un mes després.
No obstant això, els comerços de la zona més afectada van patir una caiguda de la facturació de 83% en el primer moment i van trigar vuit mesos a recuperar el ritme de la resta d'Espanya.
L'impacte no va ser homogeni en tots els municipis afectats "ni ho està sent en la recuperació", i un augment de la despesa dels residents no significa que augmenti la facturació dels negocis locals.
Així, a Alfafar i Paiporta (València), el consum dels habitants va créixer més d'un 20% interanual al setembre, mentre que la facturació dels seus comerços va superar en un 10% la de l'any anterior: l'entitat ho atribueix al fet que alguns negocis no han reprès la seva activitat.
DIFERÈNCIA PER NIVELL DE RENDA
L'anàlisi mostra que els afectats pel sinistre que tenen menys ingressos van sofrir més impacte.
El consum d'aquest grup va baixar un 82%, mentre que, en les rendes més altes, la disminució va ser del 40%; i de desembre de 2024 a septembre de 2025, el consum de les rendes baixes va augmentar un 12% interanual, per sota del 16% registrat entre les rendes altes.
DIFERÈNCIA PER MAGNITUD D'EMPRESA
Les grans empreses "van resistir millor" i al setembre de 2025 ja havien recuperat els nivells de facturació d'un any enrere.
La facturació de les empreses petites al setembre seguia més d'un 10% per sota que el mateix mes de l'any anterior.