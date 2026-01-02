CaixaBank reparteix 35.000 regals a nens en risc de vulnerabilitat i gent gran

3.500 oficines de l'entitat han participat en aquest programa
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha repartit més de 35.000 regals a nens en risc de vulnerabilitat i gent gran amb el programa solidari 'L'Arbre dels Somnis', que ha complert la seva vuitena edició, informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.
La iniciativa ha lliurat els regals que han demanat en les seves cartes d'aquest Nadal a més de 34.000 nens i "per primera vegada" ha incorporat com a beneficiaris a més de mil persones majors que viuen en residències de tota Espanya o que participen en tallers i utilitzen serveis oferts per entitats socials en totes les comunitats autònomes.
El programa ha posat el focus aquest any en els valors que comporta que cada beneficiari rebi el regal que havia demanat per l'atenció, temps i afecte que implica fer realitat un desig.
Gràcies a les prop de 3.500 oficines que participat en aquest programa, CaixaBank ha aconseguit portar, un any més, 'L'Arbre dels Somnis' a totes les comunitats autònomes.
Entre el 19 de novembre i el 12 de desembre, les oficines de CaixaBank van disposar de cartes escrites per nens de fins a 12 anys d'edat que es troben en situació de risc per diferents motius i per persones majors.
Per col·laborar amb aquesta iniciativa, el client ha hagut de dirigir-se a una oficina de CaixaBank, on se li ha assignat una de les cartes escrites per un nen en la qual es detallava el regal concret que desitjava per a aquest Nadal; una vegada recollida la carta, els participants van tenir fins al 12 de desembre per portar el seu regal a la seva oficina, amb un límit màxim de 50 euros.
400 ENTITATS SOCIALS
A partir d'aquesta data, CaixaBank i més de 400 entitats socials vinculades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil en totes les comunitats autònomes, incloent les seves delegacions, s'han encarregat de la recollida i repartiment dels regals.
D'aquesta forma, "els nens han pogut veure convertida la seva il·lusió en realitat, tenint en compte que para moltes famílies aquest ha estat l'únic regal que han rebut en Nadal".