CaixaBank renova l'aliança amb la Cambra de Girona per impulsar la competitivitat

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, i el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbregas, han formalitzat la renovació del conveni de col·laboració per impulsar la competitivitat de les empreses gironines, informa la Cambra en un comunicat aquest dijous.
L'acord inclou una agenda d'activitats centrades en el comerç exterior, la millora de processos empresarials i l'enfortiment de les capacitats dels equips directius.
Entre les iniciatives previstes hi ha sessions formatives per a responsables d'exportació, jornades temàtiques i xerrades de treball orientades a compartir coneixements i tendències del món empresarial.