CaixaBank, reelegida millor entitat de banca privada digital a Europa per PWM

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

La revista 'Professional Wealth Management' (PWM), del Grup Financial Times, ha seleccionat per segon any consecutiu CaixaBank com a millor entitat de banca privada digital a Europa en l'última edició dels Wealth Tech Awards, informa l'entitat en un comunicat aquest divendres.

Aquests guardons reconeixen les entitats de banca privada que destaquen per la seva innovació en la gestió patrimonial apostant per l'excel·lència en l'ús de la tecnologia i la comunicació digital.

El jurat ha reconegut "l'aposta de CaixaBank Banca Privada per la seva transformació digital i l'ús de les noves tecnologies" per millorar la comunicació dels seus productes i serveis.

Especialment, ha reconegut la presentació de la plataforma de gestió de clients per als seus gestors de banca privada Global Portfolio Strategy (GPS), que reuneix les capacitats de la banca privada i els avenços tecnològics de CaixaBank amb les de l'eina de gestió d'inversions del fons BlackRock Aladin Wealth.

Es tracta de la primera col·laboració entre CaixaBank i Aladdin Wealth i és el resultat de mesos de treball en la personalització de l'eina per a la seva aplicació en l'àmbit de gestió patrimonial de CaixaBank.

PLATAFORMA GPS

La nova plataforma està integrada en els sistemes operatius dels gestors de banca privada de CaixaBank, i els permet tenir un control total de les posicions dels seus clients; analitzar-ne les carteres; generar propostes d'inversió adaptades a les seves preferències i objectius, i comunicar-les de "manera àgil i eficient".

CaixaBank ha explicat que permet una visió afegida de la cartera de clients del gestor per distribució d'actius, risc i rendibilitat; una capacitat més gran de fer una anàlisi de les posicions en profunditat mitjançant filtres i escenaris; i un enriquiment de les propostes d'inversió i dels informes de seguiment dels clients.

La directora de banca privada de CaixaBank, Belén Martín, ha assenyalat que un dels principals reptes del futur del sector és la tecnologia, "el paper que jugarà la intel·ligència artificial en la relació entre el gestor i el client".