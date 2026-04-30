CaixaBank redueix el seu capital social en un 0,69% amb l'amortització d'accions pròpies

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de CaixaBank ha aprovat la reducció del capital social de l'entitat en un 0,69% (48,6 milions d'euros) mitjançant l'amortització de la mateixa quantitat d'accions pròpies, amb un valor nominal d'un euro cadascuna, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous
Així, el capital social del banc després de l'operació queda en 6.975,9 milions d'euros, i l'entitat ha explicat que aquesta reducció no suposa la devolució d'aportacions als accionistes.
La reducció de capital es realitza amb càrrec al compte de la prima d'emissió o, si escau, altres comptes de reserves de lliure disposició, mitjançant la dotació d'una reserva per capital amortitzat per un import igual al total del valor nominal de les accions que s'amortitzen, ha afegit CaixaBank.