CaixaBank és reconeguda per cinquè any consecutiu per Top Employers per la seva aposta pel talent

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha obtingut, per cinquè any consecutiu, la Certificació Top Employers, un segell que avala el seu "compromís amb les persones i la creació d'un entorn laboral on el talent pot créixer i desenvolupar-se", informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.

Aquest reconeixement "reflecteix la dedicació de l'entitat per crear un lloc de treball excepcional que potencia un rendiment empresarial sostingut" i demostra la capacitat de CaixaBank per crear un lloc de treball d'alt rendiment mitjançant estratègies de persones, textualment.

Aquest any el programa ha certificat i reconegut gairebé 2.500 Top Employers arreu del món, de les quals 145 són d'Espanya.

Top Employers Institute és una autoritat global en certificació, 'benchmark' i assessorament en matèria de recursos humans i el seu programa certifica les organitzacions basant-se en els resultats del seu HR Best Practices Survey.

Abraça sis àmbits que inclouen aspectes com estratègia de persones, entorn de treball, atracció de talent, aprenentatge, diversitat, equitat i inclusió, i benestar.

