CaixaBank recompra 605 milions d'una emissió de 'CoCos' de 1.000 milions del 2017

CaixaBank finalment ha recomprat 605 milions d'euros del 'CoCo' de 1.000 milions que va emetre el 2017, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.

El banc va informar la setmana passada que s'oferia a recomprar aquest bo a un preu del 100,5% del valor nominal de cada participació. El cupó anual que ofereix aquest instrument és del 6,75%.

Totes les participacions recomprades seran amortitzades. D'aquesta manera, les participacions vives que quedin tindran un import agregat de 395 milions d'euros.

Per substituir aquesta emissió en el seu capital, CaixaBank va acudir la setmana passada al mercat per col·locar 'CoCos' per un valor de 750 milions d'euros a un cupó anual del 7,5%.