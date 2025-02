CaixaBank preveu un augment dels preus de l'habitatge i de les compravendes, fins a 650.000, el 2025

El 2024 la compravenda va augmentar un 8,1% i els preus van avançar "de manera notable"

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El centre d'estudis de CaixaBank, CaixaBank Research, ha augurat que els preus de l'habitatge continuaran creixent el 2025, i que també ho faran les operacions de compravenda, que arribaran a les 650.000 en el conjunt d'Espanya, un registre equiparable al del 2022.

Segons l'informe de previsions per al sector immobiliari publicat aquest diumenge, elaborat per l'economista Judit Montoriol i consultat per Europa Press, també hi haurà més oferta d'habitatge: els visats d'obra nova avançaran fins als 135.000.

No obstant això, el centre d'estudis ha advertit que "la nova oferta d'habitatge és probable que es mantingui per sota de les noves llars que es creïn, la qual cosa mantindrà el creixement dels preus de l'habitatge en xifres similars" a les del 2024.

Ha descrit un context en què "els diferents factors que han impulsat la demanda continuaran presents": ha previst la reducció de tipus d'interès, la recuperació de poder adquisitiu de les famílies i l'increment de població.

"PROBLEMA" D'ACCESSIBILITAT

El centre d'estudis ha convingut que "a les grans ciutats hi ha un problema obvi d'accessibilitat": en aquesta línia, ha alertat que una reactivació de l'oferta inferior a la prevista podria impulsar els preus i agreujar els problemes d'accessibilitat.

L'augment dels preus "seria lleugerament superior al de la renda disponible": malgrat avançar, la ràtio d'accessibilitat es mantindria en nivells --textualment-- molt inferiors al màxim del 9,4 que es va aconseguir el 2007.

BALANÇ DEL 2024

CaixaBank Research ha destacat el canvi de tendència protagonitzat pel mercat immobiliari el 2024, un any durant el qual el preu de l'habitatge es va accelerar "de manera notable" després de la ralentització del 2023, motivada per l'augment dels tipus d'interès.

Així mateix, el nombre de compravendes va augmentar un 8,1% interanual entre gener i novembre, a causa del creixement de la renda bruta disponible, la puixança de la demanda estrangera, els fluxos migratoris positius, la situació financera favorable de les llars, la reducció dels tipus d'interès i l'expectativa que els preus de l'habitatge continuaran augmentant.

"El sector va abandonar la zona de desacceleració en què es trobava el 2023 (descens de vendes, però no de preus) per entrar a la zona expansiva el 2024 (increment de vendes i del preu)", ha resumit CaixaBank Research a l'informe.