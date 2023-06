CaixaBank presenta un servei de comptes virtuals per a pagaments internacionals

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha impulsat FXWallets, un servei de comptes virtuals per emetre i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises.

S'ha posat en funcionament aquest mes de juny en mode pilot per a un grup seleccionat d'empreses i, a partir del setembre, estarà disponible per a tots els clients interessats, informa aquest dimarts en un comunicat.

S'hi accedeix a través de la banca digital de CaixaBank, on s'integra la plataforma per al mercat de divises de CaixaBank FXNow, i no té cost d'obertura ni de manteniment.

El servei ofereix "tots els avantatges i la seguretat" per a pagaments internacionals dels comptes tradicionals, amb la incorporació d'avenços en usabilitat i immediatesa.

Segons el director de CIB i International Banking de CaixaBank, Iñaki Badiola, aquest servei és "un pas molt important en la ferma aposta de l'entitat per la innovació, la internacionalització i la proximitat" amb els clients i les seves necessitats.