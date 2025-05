CaixaBank presenta una nova gamma de productes per a persones grans i per planificar la jubilació

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha presentat Generació+, una gamma de productes pensada per donar resposta a les necessitats de les persones grans per planificar la jubilació, informa en un comunicat aquest divendres.

Generació+ inclou assessorament especialitzat i acompanyament personalitzat en els anys previs a la jubilació per facilitar que els usuaris tinguin una millor salut financera.

A més, ofereix solucions d'inversió, fons i carteres gestionades per CaixaBank Asset Management, que s'integraran en l'ampli ventall de productes de previsió i estalvi a llarg termini de l'entitat.

L'entitat facilitarà solucions per al complement de les rendes dels clients a través de la liquació del seu patrimoni immobiliari, amb diverses opcions per als casos en què es necessiti més liquiditat per cobrir despeses de cures personals.

Entre les possibilitats que l'entitat té disponibles, estan la venda de la nua propietat de l'habitatge (amb manteniment vitalici de l'usdefruit per part del client), la hipoteca inversa o la bestreta de lloguers de l'habitatge per poder sufragar els costos d'una residència especialitzada.