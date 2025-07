CaixaBank presenta HolaBank Connecta per atendre en remot més de 160.000 clients internacionals

Té l'objectiu d'atendre en remot més de 160.000 clients internacionals

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creat la plataforma HolaBank Connecta, que té l'objectiu d'atendre en remot més de 160.000 clients internacionals, informa en un comunicat aquest dilluns.

El programa té l'objectiu de "consolidar la presència de l'entitat entre clients internacionals, reforçant un enfocament omnicanal i personalitzat en cada interacció" i està pensat per a nòmades digitals, treballadors internacionals i altres clients internacionals amb residència financera a Espanya.

Els centres d'atenció remota estaran situats a Màlaga i Alacant i compten amb més de 30 gestors, amb la finalitat d'"oferir una gestió integral adaptada que va més enllà de l'idioma, adaptant-se també a la cultura" de cada client gràcies a un equip de persones amb diverses nacionalitats i amb domini de múltiples idiomes.

L'entitat preveu que en els pròxims anys hi hagi una "expansió constant" del nombre de clients estrangers i la diversitat de nacionalitats ateses.

Per això, l'estratègia a mitjà termini de CaixaBank no només se centra a captar nous mercats, sinó també a consolidar la base de clients actual, amb l'objectiu de posicionar-se com el soci financer de referència per a estrangers que resideixen a Espanya.

VIDEOTRUCADES

Els usuaris de la plataforma podran fer servir solucions tecnològiques com videotrucades, mur securitzat i 'cobrowsing', pensades per "millorar la interacció amb clients, permetent una atenció remota i àgil des de qualsevol part del món".

Aquesta accessibilitat es complementa amb un ventall de productes com el Compte HolaBank, i serveis addicionals com el Club HolaBank, que ofereix atenció telefònica 24/7 i serveis de traducció i intèrprets 'online'.