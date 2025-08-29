CaixaBank permet als seus clients el pagament fraccionat de compres online amb Apple Pay

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Els clients de CaixaBank titulars d'una targeta 'MyCard' o un altre tipus de targeta de crèdit Visa o Mastercard ja poden optar per fraccionar la seva compra online en diversos terminis utilitzant Apple Pay.
En concret, el servei està disponible per a pagaments digitals fets amb Apple Pay, tant de forma online com in-app, segons ha informat aquest divendres l'entitat financera en un comunicat.
Per utilitzar la funcionalitat, els clients han d'afegir la seva targeta de CaixaBank compatible amb el servei a Apple Wallet, i el servei està disponible per iPhone i iPad.
Amb aquests dispositius, en realitzar pagaments online amb Apple Pay, el client ha de seleccionar la targeta per a l'operació i, a continuació, triar l'opció 'Pagar després' per visualitzar les seves opcions de fraccionament de la compra.
Els usuaris poden optar per finançar la seva compra en terminis que van des dels 2 fins als 12 mesos, segons condicions de la seva targeta, i completar l'operació de manera àgil des d'Apple Pay.