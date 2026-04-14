CaixaBank obre dues convocatòries per premiar les millors empresàries i autònomes d'Espanya

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha llançat dues convocatòries per premiar les millors empresàries i autònomes d'Espanya i, així, reforça el seu compromís amb la promoció del talent femení, "reconeixent trajectòries que destaquen per la seva capacitat d'innovació, lideratge i contribució al desenvolupament econòmic i social", informa aquest dimarts en un comunicat.
D'una banda, obre la desena edició del CaixaBank Premi Empresària, en què el termini per presentar candidatures estarà obert fins al 14 de maig, per reconèixer el talent i l'excel·lència professional de dones empresàries referents per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d'innovació i lideratge transformador.
Hi podran participar empresàries amb almenys tres anys d'activitat, una facturació anual mínima equivalent a 1,5 milions d'euros, i una implicació directa en la gestió del negoci.
Per altra banda, convoca per sisè any consecutiu el Premi A Dona Professional Autònoma, amb el qual reconeix l'excel·lència professional de les treballadores per compte propi a Espanya, i al qual podran optar aquelles professionals amb residència fiscal a Espanya i almenys dos anys d'activitat.
Entre les finalistes regionals als guardons se seleccionarà posteriorment la guanyadora estatal.