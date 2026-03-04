Caixabank i Microsoft impulsen la novena edició dels Premis Wonnow per a dones de graus CTEM

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank i Microsoft han impulsen la novena edició dels Premis Wonnow, uns guardons destinats a promoure i visibilitzar el talent a les àrees de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (CTEM) entre alumnes d'universitats espanyoles, informa l'entitat bancària aquest dimecres en un comunicat.
Així, els Premis Wonnow ofereixen a 15 estudiants seleccionades la possibilitat d'accedir a una experiència professional a CaixaBank durant sis mesos i rebre mentoría de Microsoft en matèria d'intel·ligència artificial, ciberseguretat, anàlisi de dades i programació.
A més, les dues entitats reconeixeran l'alumna amb millor expedient acadèmic i trajectòria professional, personal i social amb una dotació econòmica de 10.000 euros.
Per participar en els Premis Wonnow, que acumula des del 2018 un total de 5.922 candidatures, les alumnes, que han d'haver superat com a mínim 180 crèdits d'un grau CTEM, i presentar la seva candidatura fins al 30 de juny.
"Al marge del reconeixement en si, al llarg de la seva trajectòria, els guardons s'han consolidat com una porta d'entrada al mercat laboral en un sector amb una presència femenina escassa", ha precisat l'entitat, que xifra en més d'un terç de les seleccionades al llarg de les diferents edicions les professionals que treballen actualment a CaixaBank.