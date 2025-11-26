CaixaBank i Microsoft atorguen els Premis WONNOW a les millors alumnes de graus STEM d'Espanya

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank i Microsoft han lliurat els Premis WONNOW a les 16 millors alumnes de graus universitaris STEM a Espanya, que distingeixen l'excel·lència femenina en aquestes carreres, informa el banc en un comunicat aquest dimecres.
Els premis han estat lliurats en un acte en el qual han participat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; i el president de Microsoft España, Paco Salcedo, a l'oficina 'all in one' de Barcelona.
L'estudiant amb millor expedient acadèmic és Marta Sierra, que rebrà una dotació econòmica de 10.000 euros i l'accés a un programa de mentoring de Microsoft.
La resta de premiades podrà treballar durant sis mesos en el Grup CaixaBank amb un contracte laboral en àrees clau com Negoci, Financera, Riscos, Digital Transformation & Advanced Analytics, Mitjans i Sostenibilitat, entre d'altres, i tindran accés al programa de mentoring de Microsoft.
En l'edició d'aquest any dels premis s'hi han presentat 1.080 candidatures procedents de diverses universitats espanyoles.